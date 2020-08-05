Число открытых индивидуальных инвестсчетов превысило 2,5 млн

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июля превысило 2,5 млн, говорится на сайте Московской биржи.

С начала года было открыто 887 тыс. ИИС, в то время как за весь 2019 год - 1,05 млн. Оборот по счетам ИИС за семь месяцев 2020 года составил 812 млрд рублей. В структуре оборота 87% составляют сделки с акциями, 10% - с облигациями,3% - с биржевыми фондами.

Основная доля ИИС - 89% - приходится на брокерские счета, 11% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ). Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,2 млн счетов), Банка ВТБ (415,6 тыс. счетов) и Тинькофф Банка (413,9 тыс. счетов), среди брокерских компаний - клиентами БКС (129,4 тыс. счетов), "Открытие Брокер" (96,3 тыс. счетов), "Финама" (68,9 тыс. счетов), среди управляющих компаний - клиентами УК "Сбербанк Управление Активами" (175,9 тыс. счетов), УК "Открытие" (30,6 тыс. счетов) и Группы УК "Регион" (28,4 тыс. счетов).

Регионы - лидеры по количеству открытых в июле счетов - Москва (286,8 тыс.), Московская область (158,4 тыс.) и Санкт-Петербург (114,6 тыс.). На остальные регионы приходится 78% ИИС, топ-3 составляют Свердловская область (84,2 тыс. счетов), Республика Башкортостан (80,7 тыс. счетов) и Краснодарский край (71,04 тыс. счетов).

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи "Индикатор индивидуальных инвестиций", в июле частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 9,8 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами составил 230,3 млрд рублей. Показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами-физлицами на Московской бирже.

По итогам месяца в "Портфель частного инвестора" вошли акции Газпрома (24,5%), Норникеля (13,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13,6% и 8,2% соответственно), акции "Лукойла" (12,2%), Банка ВТБ (6,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,6%), Аэрофлота (5,4%), МТС (5,1%) и акции Северстали (4,8%).

Количество частных инвесторов продолжает расти

По итогам июля 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5,65 млн человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тыс. человек, с начала 2020 года - 1,8 млн человек.

Также в июле биржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов - сделки совершали 821,5 тыс. человек. Общий объем операций частных инвесторов с акциями в июле составил 1,2 трлн рублей.

Растет и активность клиентов, совершающих сделки с биржевыми фондами на Московской бирже: в июле были заключены рекордные 3 млн сделок с БПИФами и ETF на общую сумму свыше 22,6 млрд рублей. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила $1 млрд (76,2 млрд рублей). В 2020 году линейка биржевых фондов пополнилась девятью новыми фондами - семью БПИФами и двумя ETF, всего инвесторам доступен 41 биржевой фонд: 26 БПИФов и 15 ETF.