СПЧ обратится в Google в связи с блокировкой каналов российских СМИ на YouTube

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросит Google разъяснить причины блокировки каналов ряда российских СМИ на YouTube. Об этом ТАСС сообщил в среду глава Совета Валерий Фадеев.

Он пояснил, что последние случаи - это блокировка на YouTube аккаунтов трех СМИ из РФ, в том числе телеканала "Царьград". "Нет никаких разъяснений. Коллеги из этих СМИ обращаются в Google, а им ничего не отвечают или присылают какую-то формальную отписку: "Вы нарушили правила". Какие правила, как исправить, что нужно сделать, чтобы восстановить свое присутствие на этих платформах? Ответа нет", - сказал Фадеев по итогам заседания постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов. "Комиссия решила обратиться в Google за разъяснениями, на основании каких правил, на которые они ссылаются, блокируются российские СМИ", - добавил глава СПЧ.

Фадеев отметил, что если от корпорации придет "какой-то разумный ответ", то Совет будет работать с российскими СМИ, если ответ будет неудовлетворительным, тогда СПЧ обратится в международные институты.