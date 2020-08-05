Минпромторг предлагает новые субсидии производителям микроэлектроники

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает расширить поддержку отечественных разработчиков микроэлектроники, введя субсидии на компенсацию потерь их доходов в области выпуска платежных, транспортных карт и навигационной аппаратуры. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о компенсации потерь доходов производителей в 2020-2024 годах. Такой механизм поддержки уже успешно применялся для отечественных компаний, выпускающих микроэлектронику для платежных карт, в 2016-2019 годах, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

"Размер субсидии на одну единицу микроэлектронной продукции не превышает: для микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт, - 65 руб., для микроэлектронной продукции, предназначенной для производства транспортных карт, - 5 руб., для микроэлектронной продукции, предназначенной для производства навигационной аппаратуры, - 450 руб.", - говорится в проекте правил предоставления льгот.