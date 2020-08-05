"Газпром" планирует модернизировать систему теплоснабжения в Твери

ТАСС, 5 августа. Компания "Газпром" намерена провести модернизацию теплоснабжающего комплекса в Твери. Для этого разработан поэтапный план реализации проекта и будет создана рабочая группа с участием представителей правительства области и администрации города, сообщил в среду заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Олег Тельнов на встрече в Твери с губернатором Игорем Руденей.

"Сотрудничество "Газпрома" с Тверской областью будет продолжаться по всем направлениям. Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери. Договорились о создании рабочей группы, в которую войдут представители "Газпрома", правительства Тверской области, администрации Твери. Совместно составим план действий и определимся по дальнейшим шагам", - приводи пресс-служба правительства региона слова Тельнова.

Он отметил, что уже сформирован поэтапный план реализации инвестиционного проекта по модернизации теплоснабжающего комплекса. Сроки проведения работ и стоимость будет определена позже. "Договорились, что привлечем несколько профильных институтов, чтобы проанализировать ситуацию с теплоснабжением Твери. И совместно с областью примем решения о наиболее эффективном и экономически целесообразном подходе к реконструкции системы теплоснабжения", - добавил генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

Крупные коммунальные аварии происходили в Твери в 2017-2019 годах из-за аварий на теплотрассах, принадлежащих "Тверской генерации", которая является основным поставщиком тепла в городе. По данным пресс-службы, для повышения надежности системы теплоснабжения с 2017 года правительство области оказывает поддержку муниципалитетам. В 2020 году модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетических комплексов проводится на 27 объектах в 17 муниципалитетах.

На рабочей встрече также обсуждался вопрос газификации региона, так, в 2020 году планируется построить 144 км газопроводов, газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1,5 тыс. квартир и домовладений. "В Тверской области программа, согласованная с "Газпромом", выполняется в полном объеме. Если говорить о перспективах, далее будут газифицированы Жарковский, Краснохолмский, Бежецкий, Максатихинский районы. До 1 сентября сформируем предложения в программу газификации до 2025 года, продолжим переговоры с "Газпромом" по дальнейшей газификации муниципалитетов", - отметил Руденя.