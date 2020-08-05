Инфляция в России остается нулевой третью неделю подряд

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 28 июля по 3 оказалась нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 3%, свидетельствуют данные Росстата.

Инфляции в РФ остается на нулевом уровне третью неделю подряд.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар - на 0,8%. При этом подорожание на 1,5% и более зафиксировано в 18 субъектах РФ, в том числе в Республике Крым - на 5,4%. В свою очередь, снижение цен на сахар отмечено в Республике Адыгея и в Калужской области - на 1,1%.

Отмечается, что значительно выросли цены на баранину - также на 0,8%. Рост цен на 1,2% и более наблюдался в 5 российских субъектах, а более всего в Дагестане - на 3,1% и в Камчатском крае - на 2,6%. В то же время во Владимирской области цены на баранину опустились на 2,4%.

В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания цены выросли на мясные консервы - на 0,4%, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, свинину, хлеб из пшеничной муки и карамель - на 0,2%. При этом сосиски и сардельки подешевели на 0,4%, молоко стерилизованное и пшено - на 0,3%, подсолнечное и сливочное масло, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3%, в том числе на помидоры - на 5,3%, картофель - на 5,2%, репчатый лук - на 3,7%, огурцы - на 3%. В то же время морковь стала дороже на 0,9%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Согласно материалам Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали: линекс - на 0,8%, валокордин - на 0,4%, троксерутин - на 0,2%, бромгексин и флуоцинолона ацетонид - на 0,1%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,4%, алмагель - на 0,2%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости наблюдался рост цен на 0,1% на хозяйственное и туалетное мыло, а также туалетную бумагу, а зубная паста стала дешевле на 0,4%.

Из остальных непродовольственных товаров на 0,4% подорожали иномарки, на 0,4-0,2% - кроссовые туфли для взрослых, брюки из джинсовой ткани для детей, электропылесосы напольные и смартфоны. Шампуни подешевели на 0,6%, а телевизоры - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо - не изменились.

Одновременно с этим, на 0,2% возросли тарифы на сжиженный газ, добавили в ведомстве.