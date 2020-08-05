Калужская "Фабрика процессов" прошла сертификацию

ТАСС, 5 августа. "Фабрика процессов" Калужской области, где сотрудники предприятий региона смогут научиться оптимизировать производственные процессы, прошла сертификацию и может приступить к работе. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". На территории региона успешно завершилась сертификация "Фабрики процессов" - площадки, где предприятия региона смогут обучать своих сотрудников основам бережливого производства", - говорится в сообщении.

Сертификация фабрики дает возможность самостоятельного проведения тренингов и внедрения методологии применения инструментов бережливого производства на предприятиях, которые участвуют в нацпроекте. Учебная площадка расположена на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, уточнили в пресс-службе правительства региона.

В 2019 году участниками нацпроекта стали 27 предприятий области, в 2020 году к ним присоединились еще семь компаний. Заявки от еще восьми находятся на согласовании в Минэкономразвития региона, пояснили в пресс-службе правительства Калужской области. Ранее сообщалось, что всего в 2020 году принципы бережливого производства внедрят на 54 предприятиях региона.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в РФ с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.