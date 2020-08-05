Волгоградская область готова стать первой площадкой для проекта по модернизации систем ЖКХ

ВОЛГОГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Волгоградская область готова стать площадкой для реализации пилотного проекта в рамках новой федеральной программы модернизации систем ЖКХ муниципальных образований. Предложение губернатора Андрея Бочарова, сделанное в среду во время совещания, нашло поддержку министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, посетившего регион с рабочей поездкой, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Проблемы, связанные с инфраструктурой ЖКХ, есть во всех муниципальных образованиях. Подходить к решению этой задачи легче и проще там, где уже сформированы определенные условия, в том числе в формате государственно-частного партнерства. С учетом этого, Волгоград как город-миллионник, как один из самых протяженных городов России, особенно нуждается в такой программе. Предлагаю рассмотреть возможность реализации этой актуальной задачи в формате новой федеральной программы модернизации систем ЖКХ муниципальных образований в составе соответствующего национального проекта и реализовать пилотный проект", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

По данным пресс-службы, министр строительства и ЖКХ РФ поддержал предложение главы региона и поручил проработать этот вопрос. Кроме того, губернатор попросил поддержать инициативу Волгоградской области о создании отдельной федеральной программы по обеспечению жильем детей-сирот с выделением федерального финансирования.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы жилищного строительства в сельской местности, финансирования эксроу, взаимодействия властей, застройщиков и банков в вопросах стимулирования ввода новых квадратных метров согласно поставленной президентом РФ к 2030 году задаче.

Ранее в среду сообщалось, что в ходе рабочей поездки Якушев и Бочаров оценили в Волгограде ход комплексного освоения территории под жилищную застройку, ознакомились с тем, как территории обеспечивают инженерными коммуникациями и социальными объектами, на которые направлены средства господдержки по программе стимулирования жилищного строительства.