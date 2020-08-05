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Минэнерго США выделит $57,5 млн на разработку суперкомпьютерных технологий

Сумма будет выделена отдельными траншами в течение пяти лет

ТАСС, 5 августа. Министерство энергетики США объявило о выделении финансирования в размере $57,5 млн на создание двух многопрофильных команд для разработки новых инструментов и методов использования суперкомпьютеров для решения отраслевых задач. Об этом сообщил новостной портал министерства.

"Министерство энергетики располагает одними из самых мощных и быстрых суперкомпьютеров в стране, и по мере того, как мы вступаем в новую цифровую эпоху, важно использовать данный ресурс с максимальной пользой. Команды исследователей, состоящие из экспертов в области прикладной математики, займутся разработкой и изучением новых методов и технологий и в области высокопроизводительных вычислений", - сказал заместитель министра энергетики по науке Пол Даббар.

Команды будут сформированы на базе Аргоннской национальной лаборатории и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. В ходе исследований ученые будут использовать суперкомпьютеры, установленные в собственных научных лабораториях, а также на базе Национальной лаборатории Окриджа. Исследования будут направлены главным образом на оценку возможностей использования алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Общий планируемый объем финансирования составит $57,5 млн, однако эта сумма будет выделена отдельными траншами в течение пяти лет. Первая выплата в 2020 году составит $11,5 млн, дальнейшее финансирование будет зависеть от ассигнований Конгресса.

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