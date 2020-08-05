Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

ТАСС, 5 августа. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.

Фаблет (смартфон, сочетающий в себе функции планшета и телефона) Galaxy Note 20 обзавелся экраном в 6,7 дюймов, а версия Ultra 6,9-дюймовым дисплеем. При этом разработчики оснастили девайсы улучшенным пером S Pen, благодаря расширенному функционалу которого появилась возможность дистанционно управлять устройством. Galaxy Note 20 оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а также сразу тремя основными: двумя по 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 108 мегапикселей. Стоить в России Galaxy Note 20 с объемом встроенной памяти 256 Гб будет 79 990 рублей, Galaxy Note 20 Ultra с 256 Гб обойдется покупателям в 99 990 рублей, а цена его версии с 512 Гб составит 119 990 рублей. Складывающийся смартфон Galaxy Z Fold 2 получил два безрамочных экрана: основной на 7,6 дюймов и внешний диагональю 6,2 дюйма. Доступен этот смартфон будет в двух цветовых исполнениях: бронзовом и черном.

Помимо этого, компания представила сразу две разновидности нового планшета Galaxy: Tab S7 и Tab S7 Plus, которые разработчики оснастили экранами разрешением 11 дюймов и 12,4 дюйма, каждый из них с кадровой частотой 120 Гц. Аккумулятор Tab S7 рассчитан на 8 тыс. мАч, а версия Plus укомплектована батареей емкостью 10 090 мАч. Как стало известно, новые планшеты Samsung можно будет приобрести в трех цветах: черном, серебристом и бронзовом.

Умные часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live, как поясняет Samsung, интегрированы в общую экосистему Galaxy, которая позволяет пользователям поддерживать здоровый образ жизни. В частности, часы способны измерять кровяное давление, уровень насыщенности крови кислородом, а также предоставлять пользователю данные ЭКГ. Наушники Galaxy Buds Live теперь оснащены 12-миллиметровыми динамиками и тремя микрофонами, а также системой активного шумоподавления. Цена Galaxy Watch 3 составит от 29 990 до 34 990 рублей в зависимости от версии, а Galaxy Buds Live будут стоить 13 990 рублей.

Начало продаж представленных компанией девайсов за рубежом, в том числе в России, запланировано на 21 августа, при этом оформить предзаказ покупатели смогут с 5 по 20 августа.