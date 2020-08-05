Исследование: кешбэк за туры позволит бизнесу дополнительно привлечь более 100 млрд руб.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Запуск программы возврата туристам части средств за поездки по России простимулирует расходы россиян на туризм в объеме более 100 млрд руб., однако этого может оказаться недостаточно для поддержки отрасли, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"При продаже 2 млн туров и финансировании программы кешбэка в размере 15 млрд руб. будут простимулированы расходы россиян на туризм в размере как минимум 103,75 млрд руб.", - отмечается в исследовании.

В итоге эта цифра может оказаться больше, поскольку турпакеты не всегда включают все транспортные расходы, питание, расходы на экскурсии и т.д., подчеркивают авторы исследования.

По их оценкам, больше половины россиян, которые смогут воспользоваться акцией (1,1 млн человек), приобретут туры стоимостью до 50 тыс. руб., то есть средняя цена тура с учетом кешбэка в этом случае составит 32,5 тыс. руб. Таким образом, цена будет примерно соответствовать средней стоимости турпакета по России в 2019 году.

Еще порядка 800 тыс. россиян приобретут туры стоимостью 50-75 тыс. руб., то есть средняя цена тура по России с учетом кешбэка составит 62,5 тыс. руб., или 60% средней цены путевки для россиян за рубеж в 2019 году.

Меньше всего россиян (около 100 тыс.) приобретут туры дороже 75 тыс. руб. Средняя цена тура с кешбэком в этом случае составит 110 тыс. руб., что на 6% больше средней цены зарубежного тура для россиян в 2019 году.

"Эта мера стимулирования туризма поможет россиянам отдохнуть, предъявить более высокий спрос на товары и услуги в условиях, когда они склонны меньше тратить, поддержать сферу туризма и путешествий, и окажет положительное воздействие на платежный баланс России. С другой стороны, такой поддержки туристической сфере может не хватить", - считают авторы исследования.

По данным Росстата, в гостиницах и других коллективных средствах размещения в 2018 году останавливалось 62,2 млн российских и 11,5 млн зарубежных граждан, в среднем - на четыре ночи. В этом случае субсидирование туров "выглядит недостаточным как по количеству туров, так и по размерам финансирования", отмечают эксперты ВШЭ. Кроме того, сейчас в России высокие риски банкротства малых и средних предприятий, которые составляют большую часть сферы туризма. "Поэтому можно предположить, что сфера туризма находится в тяжелом положении и нуждается в дополнительном стимулировании", - резюмируют авторы.

О программе кешбэка за туры

Программа должна стартовать в августе, точную дату Ростуризм обещает объявить в ближайшее время. Планируется, что приобрести туры или забронировать проживание в рамках программы можно будет в течение недели, но поездка при этом может быть совершена до конца 2020 года.

Оплатить поездку можно будет только через интернет и исключительно картой "Мир", на нее же и вернется кешбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы государством было выделено 15 млрд руб.

Подробности программы и информация о ее участниках будут опубликованы на портале мирпутешествий.рф.