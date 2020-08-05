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Взрыв в порту Бейрута
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Власти назвали возможную сумму ущерба от взрыва в Бейруте

Он может достигать $15 млрд, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд
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© Дмитрий Зеленин/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Сумма ущерба, причиненного взрывом в Бейруте, может достичь $15 млрд. Такое мнение выразил в среду губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath.

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"Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать $15 млрд", - заявил Аббуд. По его словам, "половина Бейрута частично или полностью разрушена".

Он также добавил, что в городе "имеется некоторый запас зерна, власти намерены справиться с продовольственным кризисом без внешнего вмешательства".

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