Власти назвали возможную сумму ущерба от взрыва в Бейруте

ТАСС, 5 августа. Сумма ущерба, причиненного взрывом в Бейруте, может достичь $15 млрд. Такое мнение выразил в среду губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath .

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать $15 млрд", - заявил Аббуд. По его словам, "половина Бейрута частично или полностью разрушена".

Он также добавил, что в городе "имеется некоторый запас зерна, власти намерены справиться с продовольственным кризисом без внешнего вмешательства".