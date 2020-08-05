Исследование: запасы циркония в СКФО позволят создать крупный горнодобывающий центр

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Добыча и переработка циркония является одним из перспективных направлений для инвестирования в Северо-Кавказском федеральном округе, наличие месторождений этого полезного ископаемого в Ставропольском крае позволяет создать в округе крупный горнодобывающий центр федерального значения, об этом говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"В пределах Ставропольского россыпного района выделяются несколько рудных полей: Бешпагирское, Правобережное, Ташлинское, Калаусское и Невинномысское, объединяющих в общей сложности 38 титан-циркониевых россыпных проявлений и месторождений. <…> Объем запасов и прогнозных ресурсов диоксидов титана и циркония позволяет рассматривать Ставропольский россыпной район в качестве одного из перспективных районов для создания крупного горно-добывающего центра (кластера) федерального значения", - говорится в материалах исследования.

Уточняется, что Ставропольский россыпной район обладает самым существенным в России потенциалом для увеличения сырьевой базы циркония, в нем локализовано 42% (3,58 млн тонн) российских прогнозных ресурсов. Кроме того, перспективной для добычи циркония в СКФО является также Чеченская Республика, однако пока на территории региона не проводились даже прогнозно-поисковые работы по выявлению россыпных районов циркония.

В Ставропольском крае, по данным авторов исследования, подготовленным к промышленному освоению в настоящее время является только Бешпагирское россыпное титан-циркониевое месторождение, расположенное на территории Грачевского района и входящее в первую пятерку перспективных месторождений России. Его разработка велась с 2000 года, однако в 2010 году было принято решение о замораживании проекта, поскольку разработка месторождения открытым способом была связана с экологическими рисками для курортного региона.

"Учитывая прошлый опыт разработки циркониевых месторождений в Ставропольском крае, одним из основных условий освоения таких месторождений является развитие экологичных технологий добычи", - отмечается в исследовании.

Цирконий - блестящий металл серебристо-серого цвета, обладающий высокой пластичностью, устойчивый к коррозии. В промышленности цирконий применяется с 30-х годов XX века, однако из-за высокой стоимости его применение ограничено. Основные мировые запасы циркония сосредоточены в таких странах, как Австралия и ЮАР, в РФ циркониевое сырье является дефицитным, большая его доля импортируется.

Об исследовании

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Документ, в частности, содержит сводный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат СКФО, анализ инвестиционной привлекательности регионов округа и их конкурентных преимуществ, действующих направлений поддержки инвестирования, анализ перспективных направлений для инвестирования и перспективных возможностей межрегиональной производственной интеграции в СКФО.