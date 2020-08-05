Меняйло считает, что регионы Сибири способны собрать 15 млн тонн зерновых

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Аграрии регионов, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО), несмотря на сильную засуху, смогут сохранить урожай, об этом на заседании совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" заявил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Сегодня аграрии прилагают все усилия для того, чтобы сохранить урожай, а также провести заготовку кормов в необходимых объемах. В этом году перед субъектами округа стоит задача собрать более 15 млн тонн зерновых, что вполне реально сделать, несмотря на возникшие трудности", - сказал он.

Полпред добавил, что аграрный сектор СФО в перспективе способен увеличить производство зерна. "По расчетам сибирских ученых, имеющийся у регионов округа потенциал позволяет увеличить производство зерна до 21 млн тонн. Чтобы достичь этих показателей, необходимо совершенствовать систему производства, переработки и реализации зерна и зернопродуктов", - сказал он.

Сейчас в ряде регионов СФО, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, ведутся уборочные работы, в июле на их территориях был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с засухой.

Программа развития рынка

В ходе заседания совета была представлена концепция межрегиональной программы "Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года", направленной на формирование высокоэффективной системы производства, переработки и реализации зерна и зернопродуктов, полностью обеспечивающей внутренние потребности региона и создающей экспортный потенциал.

Для увеличения валового сбора и повышения качества зерна предлагается развивать специализированные зоны и территориальные кластеры по производству экологически чистой и органической зерновой продукции. Программа предусматривает повышение уровней механизации, селекции и семеноводства, а также рост производства зернофуражных культур, модернизацию предприятий комбикормовой промышленности и наращивание производства продукции животноводства.

Согласно концепции, с целью увеличения экспорта зерна и продуктов его переработки с высокой добавленной стоимостью следует активизировать внедрение инновационных технологий глубокой переработки зерна, развивать продовольственные связи с регионами Дальнего Востока, европейской части России, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.