На Северном Кавказе могут создать промышленный кластер малой авиации

ТАСС, 5 августа. Промышленный кластер техники малой авиации могут организовать на базе производственных площадок СКФО, при этом создание кластера может объединять предприятия сразу нескольких регионов округа, говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"Привлекательным представляется развитие на базе производственных площадок СКФО промышленных кластеров. В частности, интерес представляет организация промышленного кластера техники малой авиации", - говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, предпосылками для развития производства авиатехники в СКФО является наличие технологичных производств в области транспортного машиностроения, а также наличие предприятий по производству запчастей и комплектующих для авиатехники - в частности, дагестанские ОАО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" [КЭМЗ, разработал многоцелевой легкомоторный самолет МАИ-11] и ОАО "Авиаагрегат", которое специализируется на производстве аэродромного оборудования, а также комплектующих изделий и узлов для самолетов, сборочные производства на территории Чеченской Республики, которые могут частично переориентировать для сборки легкомоторной авиатехники и т.д.

"Помимо предприятий машиностроения, в СКФО имеется ряд предприятий по производству радио и электрооборудования, осуществляющих производство радиоаппаратуры для гражданской авиации, средств управления полетами военного назначения, самолетно-переговорных устройств, различных комплектующих для систем слежения за воздушными судами, цилиндрических и прямоугольных низковольтных электрических соединителей, применяемых в авиационной технике, а также станций активных помех для летательных аппаратов", - уточняется в исследовании.

При этом отмечается, что данные предприятия сосредоточили в Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике. "Таким образом, создание кластера легкомоторного вертолето- и авиастроения может объединять предприятия сразу нескольких регионов СКФО", - считают авторы исследования.

Свободная ниша

По данным исследования, в настоящее время рост спроса на авиаперевозки в РФ расширяет рыночную нишу для новых воздушных судов отечественного производства, в том числе, в секторе малой авиации: сельскохозяйственного и бизнес назначения, спецназначения, спортивной авиации и др.

"В то время как большинство авиастроительных предприятий на территории РФ концентрируется на производстве тяжелой авиатехники, производство легкомоторных аппаратов практически не развито... В настоящее время Россия заметно отстает от развитых стран по уровню распространения малой авиации, несмотря на то, что для 60% территории РФ малая авиация является единственным средством обеспечения транспортной доступности", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что повешение эффективности отрасли отечественного самолетостроения и продвижению ее продукции, в том числе произведенной на территории СКФО на внутреннем и внешнем рынках является одной из задач подпрограммы "Самолетостроение" госпрограммы РФ "Развитие авиационной промышленности".

"Кроме того, данной госпрограммой предусмотрена финансовая поддержка научных организаций, осуществляющих исследования в области авиационной науки и технологии, а также субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности Таким образом, подчеркивается важность создание производств в сфере малой авиации на территории СКФО", - также говорится в отчете.

В августе 2019 года на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) дагестанский "Концерн КЭМЗ" представил четырехместный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института и построенный на базе кизлярского предприятия. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов, в 2020 году КЭМЗ планирует произвести три таких самолета, кроме того, предприятие создало собственную авиакомпанию для развития малой авиации в Дагестане.

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки.