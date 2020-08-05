Производители селитры заявили, что требования к ее хранению в РФ одни из самых жестких

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские требования к производству, транспортировке и хранению аммиачной селитры являются одними из самых жестких в мире, говорится в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"В России традиционно предъявляются одни из самых жестких в мире требований к безопасности производства, транспортировки, хранения и использования селитры. Об эффективности этих мер говорит тот факт, что за последние 20 лет в России не случилось ни одного инцидента при производстве, транспортировке и хранении аммиачной селитры", - говорится в сообщении.

Во вторник в районе бейрутского морского порта поблизости от базы ливанских ВМС прогремел мощный взрыв. В результате были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры.

По данным РАПУ, на аммиачную селитру приходится около 20% производства и 45% поставок удобрений на внутренний рынок. Это одно из наиболее востребованных в мире минеральных удобрений, применяемое для всех видах почв и для всех сельхозкультур.