Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сокращение финансирования большинства госпрограмм на 2021-2023 годы - вынужденный шаг властей в условиях кризиса и дефицитного бюджета, "защищенными" должны стать лишь расходы на публичные нормативные обязательства, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, большинство госпрограмм имеют резервы для сокращения.

Минфин опубликовал документ под названием "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" на 2021-2023 годы, из которого следует, что министерство в предстоящую трехлетку предлагает сократить расходы для подавляющего большинства госпрограмм, включая здравоохранение и образование.

Вынужденный шаг

"Я поддерживаю этот шаг с той точки зрения, что он вынужден. Очевидно, что расходы федерального бюджета на ближайшие годы сократятся. Этому сокращению должна быть разумно подвержена большая часть статей расходов федерального бюджета. Если можно так сказать, "защищенными статьями" федерального бюджета должны стать статьи, в которых содержатся расходы на так называемые публичные нормативные обязательства", - считает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, важно, чтобы в конечном итоге вложения в человеческий капитал росли. "То, что урезаются госпрограммы, это абсолютно очевидный фактор, потому что мы из парадигмы профицитного бюджета переходим в развитие дефицитного бюджета. Это даже не из-за коронавирусной атаки, а из-за падения нефтяных цен. Этот маневр совершенно возможный", - говорит эксперт.

По его словам, вызывает беспокойство то, что срезается финансирование здравоохранения, хотя и не в большом объеме. "Я считаю, что затраты на здравоохранение не только нельзя уменьшать, а наоборот, нужно увеличивать, даже за счет, может быть, инфраструктурных проектов. Вложения в человеческий капитал сегодня в принципе нужно увеличить", - добавил Остапкович.

Климанов, в свою очередь, напомнил, что из федерального бюджета не финансируются пенсии, которые являются классическим случаем такого рода расходных обязательств, но в то же время из федерального бюджета предусмотрены и трансферт в бюджет пенсионного фонда, и разного рода социальные выплаты населению, которые сокращать в нынешних условиях крайне нежелательно. "В этой связи программы развития образования и развития здравоохранения в меньшей степени содержат такого рода обязательства, а значит имеют резервы для сокращения, как и другие государственные программы", - сказал он.

Увеличенные расходы

Госпрограмм, расходы на которые Минфин предлагает увеличить, немного. В частности, министерство предлагает нарастить финансирование госпрограммы "Развитие пенсионной системы РФ" суммарно на 2,14 трлн руб. за три предстоящих года. Также Минфин предлагает увеличить расходы на программу "Социальная поддержка граждан". Бюджетные ассигнования могут увеличиться в 2021 году на 43,7 млрд рублей, до 1,89 трлн рублей, в 2022 году - на 33,9 млрд рублей, до 1,98 трлн рублей, и в 2023 году - на 188 млрд рублей, до 2,1 трлн рублей.

Увеличить предлагается и финансирование госпрограммы "Юстиция" - по ней предполагается рост бюджетных ассигнований на 1,82 млрд руб. в 2021 году, сокращение на 706 млн руб. в 2022 году и рост на 9,55 млрд руб. в 2023 году. Наращивание бюджетных ассигнований также предусматривает госпрограмма "Управление госфинансами и регулирование финрынков". Базовые ассигнования на нее увеличены суммарно на 671 млрд руб. за предстоящие три года.

Рост финансирования на предстоящие три года также предполагается по госпрограммам "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Развитие авиационной промышленности". Бюджетные ассигнования на них суммарно вырастут на 280 млрд руб. и на 1,93 млрд руб. соответственно. Что касается госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", то предполагается, что базовые бюджетные ассигнования на нее увеличатся лишь в 2021 году на 447,38 млрд руб., а далее будут сокращаться на 22 млрд руб. в 2022 году на 17,9 млрд руб. в 2023 году.

Также Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Базовые бюджетные ассигнования на эту программу в 2021 году могут быть увеличены на 88,78 млн рублей, в 2022 году - уменьшены на 191,4 млн рублей, в 2023 году - увеличены на 218,85 млн рублей. Согласно документу, расходы на деятельность президента в 2021 году могут вырасти до 14,28 млрд рублей, в 2022 году они могут сократиться до 14,4 млрд рублей, а в 2023 году снова увеличиться - до 14,8 млрд рублей.

Сокращенные госпрограммы

Бюджетные ассигнования подавляющего большинства госпрограмм Минфин предлагает урезать. В частности, предлагается сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 млрд рублей, в 2022 году - на 71,6 млрд руб., в 2023 году - на 115,4 млрд руб. Ассигнования на развитие образования предлагается сократить в 2021 году на 33,3 млрд руб., в 2022 году - на 30,7 млрд руб. Расходы на образование в 2023 году предлагается увеличить на 10,5 млрд руб.

Документ предусматривает и сокращение финансирования программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Расходы на нее предлагается снизить на 12,9 млрд руб. в 2021 году, на 103,2 млрд руб. в 2022 году и на 31,4 млрд руб. в 2023 году. Расходы на развитие физической культуры и спорта предлагается уменьшить на 21,8 млрд руб. суммарно за три года, а на содействие занятости населения - на 3,55 млрд руб. за три года.

Расходы на деятельность председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата правительства в предстоящую трехлетку также могут сократиться. В 2021 году они могут снизиться на 191 млн рублей - до 7,28 млрд рублей, в 2022 году - на 374 млн рублей - до 7,3 млрд руб., в 2023 году - на 131 млн руб., до 7,6 млрд руб. Расходы на внешнеполитическую деятельность также могут подвергнуться сокращению. Суммарно за три года оно составит 6,54 млрд руб. Расходы на внешнеэкономическую деятельность предлагается сократить лишь в 2021 году - на 2,06 млрд руб., далее предполагается их рост на 785 млн руб. в 2022 году и на 2,97 млрд руб. в 2023 году.

Сокращение может затронуть и развитие ОПК, обеспечение государственной безопасности и обороноспособности страны. Предполагается, что финансирование этих госпрограмм сократится суммарно за три года на 2,5 млрд руб., на 261 млн руб. и на 323 млрд руб. соответственно. Расходы на развитие энергетики, транспортной системы и атомного энергопромышленного комплекса также предлагается урезать. Документом предусмотрено уменьшение финансирования этих госпрограмм на 3,64 млрд руб., на 331,75 млрд руб. и на 67,45 млрд руб. соответственно суммарно за три года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин к осени уточнит среднесрочные параметры бюджета на ближайшие три года в зависимости от ситуации в экономике и поступления ненефтегазовых доходов. По словам Силуанова, Минфин осенью также может обсудить частичное покрытие снижения ненефтегазовых доходов бюджета за счет дополнительных заимствований в следующем году. Замглавы министерства Владимир Колычев заявлял в начале июля, что дефицит бюджета в 2020 году, с учетом антикризисных мер, не превысит 5% ВВП. Несмотря на это Минфин не намерен урезать расходы бюджета в текущем году, а при необходимости нарастит их.