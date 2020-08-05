Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции части Калининградского морского канала

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Проект укрепления северного берега Калининградского морского канала одобрило ФАУ "Главгосэкспертиза России". Об этом сообщается в среду на официальном сайте ФГУП "Росморпорт".

"Проект ФГУП "Росморпорт" по реконструкции объекта "Берегоукрепление северного берега канала" Калининградского морского канала 3 августа 2020 года получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Подтверждено соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и другим характеристикам, одобрена сметная стоимость объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приступить к реконструкции объекта планируется уже в 2021 году. Главная цель реконструкции - предотвращение разрушения тела канала, а также его заносимости льдом и донными отложениями со стороны Приморской бухты, что позволит обеспечить безопасность мореплавания и сократить объемы ежегодных работ по ремонтному дноуглублению.

Реализация проекта планируется с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации утвержденного Правительством России Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Протяженность Калининградского морского канала составляет 23 мили (43 км), ширина 50 - 80 метров, глубина 9 - 10,5 метров. По каналу могут проходить суда длиной до 200 метров с осадкой до 8,0 метров, а на участке канала длиной 22,6 км, от входных молов до причалов стивидорной компании ЗАО "Содружество - СОЯ" с осадкой до 9,4 м и грузоподъемностью 30000 т. Навигация по каналу осуществляется круглогодично. С января по конец марта канал может покрываться тонким слоем льда. Канал входит в портовые воды морского порта Калининград.