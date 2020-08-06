Расходы Счетной палаты в 2019 году превысили бюджет на 4,9%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Расходы Счетной палаты РФ в 2019 году составили 4,6 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем было заложено в федеральном бюджете. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по результатам проверки исполнения бюджета в ведомстве.

"Кассовое исполнение составило в 2019 году 4 620 055,1 тыс. рублей, или 104,9% от бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом N459-ФЗ", - говорится в отчете.

При этом на оплату труда пришлось 2,89 млрд рублей. Доходы ведомства в 2019 году составили 10,3 млн рублей, что меньше прогноза в 2,2 раза. Объем неиспользованных средств составил 3,7% от назначенных средств федерального бюджета.

В отчете отмечается, что Счетная палата публикует заключения об исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных средств, к которым относится ведомство, начиная с 2020 года в рамках задачи по совершенствованию механизмов открытости государства.