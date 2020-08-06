Минпромторг: продэмбарго дало РФ возможность нарастить компетенции в пищевом оборудовании

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Введенные шесть лет назад продовольственные санкции дали РФ возможность нарастить свои компетенции в области производства не выпускавшейся раньше в стране продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В первую очередь, продуктовые санкции дали возможность российским предприятиям отрасли пищевого машиностроения нарастить компетенции в области производства продукции, ранее не выпускаемой на территории РФ. В результате реализуемых Минпромторгом России мероприятий по поддержке отрасли российское производство пищевого оборудования за последние три года выросло более чем в 1,5 раза, с такой же динамикой увеличились поставки техники на экспорт", - сказали в министерстве.

Треть производимого оборудования поставляется на экспорт, что подтверждает способность российских компаний выпускать высокотехнологичную продукцию на мировом уровне, отмечает Минпромторг.

"Основная задача на сегодня - обеспечить продвижение отечественного пищевого оборудования внутри страны. На достижение этой задачи и направлены реализуемые меры господдержки", - заявили в министерстве.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые применили и поддержали антироссийские санкции. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.