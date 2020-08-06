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Взрыв в порту Бейрута

Всемирный банк предложил ливанским властям помощь в восстановлении Бейрута

Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа

ТАСС, 6 августа. Всемирный банк выразил готовность помочь властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертной оценки ущерба и создании плана восстановления Бейрута после произошедшего во вторник в столице ближневосточной республики мощного взрыва.

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"Опираясь на мировой опыт стран, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, группа Всемирного банка готова направить своих экспертов для проведения быстрой оценки ущерба и потребностей и разработки плана реконструкции в соответствии с международными стандартами <...> Кроме того, Группа Всемирного банка открыта для активного участия совместно с ливанскими партнерами с целью мобилизации государственной и частной финансовой поддержки для реконструкции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте организации.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести. 

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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