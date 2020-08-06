Минфин Мальты подтвердил, что проводит переговоры с РФ по пересмотру налогового соглашения

АФИНЫ, 6 августа. /ТАСС/. Мальта договорилась с Россией обсудить новые условия, касающиеся действующего соглашения об избежании двойного налогообложения, переговоры на этот счет ведутся. Об этом сообщили в четверг корр. ТАСС в Министерстве финансов и финансовых услуг Мальты.

"Мы можем подтвердить, что Мальта и Российская Федерация договорились обсудить новые условия, касающиеся налогового соглашения между двумя юрисдикциями, и что такие переговоры в настоящее время ведутся", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель Минфина Мальты.

При этом он подчеркнул, что, "поскольку переговоры еще продолжаются, на данном этапе нецелесообразно сообщать какие-либо подробности".

В среду, 5 августа, аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.

В понедельник Минфин РФ сообщил, что Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Пресс-секретарь Минфина Кипра Андри Кунну сообщила ТАСС, что последний раунд переговоров запланирован в Москве на 10-11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис. Власти Кипра сохраняют "сдержанный оптимизм" в отношении возможности достичь приемлемого для Никосии решения по итогам переговоров о внесении изменений в российско-кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения, заявил 4 августа Кипрскому информационному агентству официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кушос.