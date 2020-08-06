Помпео призвал отозвать лицензию China Telecom на работу в США

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Федеральную комиссию по связи отозвать лицензию China Telecom и трех других китайских телекоммуникационных компаний. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе брифинга в Госдепартаменте.

"Мы работаем над тем, чтобы ненадежные китайские компании не предоставляли телекоммуникационные услуги [для связи] США с другими странами, - сказал Помпео. - Я присоединяюсь к министру юстиции, главам Пентагона и министерства внутренней безопасности в призыве к Федеральной комиссии по связи отозвать и прекратить действие лицензии China Telecom и трех других [китайских] компаний, предоставляющих услуги в США и из США".

Кроме того, он подчеркнул важность защиты американских подводных интернет-кабелей "от сбора разведданных со стороны Китая". "Мы работаем с зарубежными партнерами в том, чтобы подводные кабели по всему миру не подвергались подобной опасности", - сказал госсекретарь.

Федеральная комиссия по связи в апреле пригрозила четырем компаниям КНР лишением лицензии и потребовала продемонстрировать, что они "не находятся под влиянием и контролем китайского правительства". Речь шла о China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks и ComNet.