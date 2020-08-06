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"Известия": цена доставки заказов из магазинов может вырасти вдвое из-за нового СанПиНа

По данным издания, в новом проекте правил предусмотрен запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и вода

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой обращение с негативными отзывами на новый проект "Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению" - по мнению ассоциации, из-за новых требований СанПиНа к перевозке продуктов питания стоимость доставки заказов может увеличиться в два раза. Об этом в четверг написала газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, одним из пунктов проекта предусмотрен запрет на перевозку товаров бытовой химии транспортом, в котором также перевозятся продукты питания и питьевая вода.

"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей. Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям", - рассказал изданию президент АКИТ Артем Соколов. Он добавил, что в настоящее время компании осуществляют совместную доставку пищевых и бытовых продуктов, но их контакт между собой исключен, так как их размещают в разных секциях транспорта.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил "Известиям", что новые требования можно охарактеризовать как чрезмерные. Он отметил, что раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведет к дополнительным расходам из-за использования различного транспорта при перевозке грузов от поставщиков в магазины. Власенко добавил, что если новые правила будут относиться и к курьерским службам, то раздельный транспорт понадобится и им.

В пресс-службе Роспотребнадзора "Известиям" рассказали, что в проекте документа предложено запретить совместную транспортировку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими в своем составе чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. "При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки. Риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта, даже вручную, многократно увеличивается", - прокомментировали изданию в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. Но в АКИТ отмечают, что в проекте не говорится про классы опасности. По данным издания, пункт 3.1 проекта касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики. Также газета отмечает, что высокоопасные вещества вообще запрещено использовать в ТБХ по техрегламенту Таможенного союза.

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