Эксперты отметили двукратное снижение спроса заемщиков на выдаваемые МФО карты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Спрос российских заемщиков на карты, выдаваемые микрофинансовыми организациями (МФО), упал более чем вдвое. Сейчас заемщики предпочитают получать средства на собственные карты, сообщили ТАСС опрошенные участники рынка.

"В первом полугодии 2020 года количество выдач, по оценке, упало в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в два раза и более", - отмечает директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" ("МиР") Елена Стратьева.

По данным микрофинансовой компании "Быстроденьги" (входит в группы компаний Eqvanta), за первое полугодие 2020 года было выдано 3,3 тыс. карт, предназначенных для начисления займов, снятия наличных в банкоматах, переводов и прочих операций. При этом за тот же период прошлого года было выдано более 20 тыс. таких карт. "Сегодня интерес к данному продукту падает. Это обусловлено тем, что на данный момент денежные средства удобнее получать на личную банковскую карту. Клиент привык пользоваться данной картой, он на нее получает и зарплату, и займы", - поясняет генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.

В микрофинансовой компании (МФК) "МигКредит" констатируют, что до 85% выдач происходит на банковскую карту клиента.

Некоторые участники рынка, в основном выдающие займы офлайн, рассматривают возможность запуска полноценных кредитных карт, отмечают в саморегулируемой организации "МиР".

"Главное преимущество онлайн-игроков - выдачи небольших займов в течение нескольких минут любым удобным заемщику способом, а выдача карт подразумевает увеличение продолжительности цикла "заявка - выдача" до нескольких дней", - подчеркивает в свою очередь генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров.