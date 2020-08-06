РЖД в I полугодии инвестировали 37 млрд рублей в развитие инфраструктуры в ДФО

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в первом полугодии 2020 года вложила более 37,2 млрд рублей в развитие инфраструктуры. Средства направлены на строительство и модернизацию объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, закупку новой техники, сообщила в четверг пресс-служба ДВЖД.

"За шесть месяцев 2020 года на строительство и модернизацию железнодорожных объектов БАМа и Транссиба, поставку новой техники направлено более 37,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На полигоне ДВЖД идет реконструкция 14 станций, строительство четырех новых разъездов и укладка двухпутных вставок на трех перегонах. ДВЖД также продолжает переоборудование электроснабжения станции Новый Ургал, завершает строительство 27-квартирного жилого дома на станции Верхнезейск.

"В рамках программы обновления тягового подвижного состава на ДВЖД уже поступило 114 локомотивов в депо Хабаровска, Смолянинова и Комсомольска. Всего в текущем году планируется поставка 188 единиц тягового подвижного состава, в том числе магистральных тепловозов 3ТЭ25К2М", - отметили в пресс-службе.

Всего в 2020 году в развитие дальневосточных железных дорог будет инвестировано более 105 млрд рублей - в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.