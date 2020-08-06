TikTok создаст в Ирландии свой первый дата-центр на территории Европы

ТАСС, 6 августа. /ТАСС/. Китайская социальная сеть TikTok планирует создать центр обработки информации в Ирландии. Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании, дата-центр станет для соцсети первым на территории Европы.

"Сегодня мы объявляем о намерении создать новый центр обработки данных в Ирландии, который станет нашим первым дата-центром в Европе. Эта инвестиция в [экономику] Ирландии на сумму около €420 млн создаст сотни рабочих мест и сыграет ключевую роль в дальнейшем усилении защиты пользовательских данных TikTok", - говорится в заявлении.

В компании ожидают, что центр начнет функционировать к началу 2022 года. Отмечается, что после запуска он будет обрабатывать данные всех пользователей из европейских стран.