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В Минтрансе сообщили, что "черные списки" пассажиров поездов не предусмотрены законом

Замглавы ведомства Владимир Токарев отметил, что Минтранс готов поддержать усиление уголовной ответственности для дебоширов на железнодорожном транспорте

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Формирование"черных списков" пассажиров поездов не предусмотрено действующим законодательством, но Минтранс РФ готов поддержать усиление уголовной ответственности для дебоширов на железнодорожном транспорте. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.

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"В настоящее время введение "черных списков" пассажиров железнодорожного транспорта законодательством не предусмотрено. Вместе с тем в конце 2019 года в Госдуме проходили слушания по вопросу усиления уголовной ответственности в отношении отдельных пассажиров, противоправные действия которых ставят под угрозу жизнь и здоровье других пассажиров и персонала поездов. Минтранс России готов поддержать подготовленные Госдумой предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс", - отметил замминистра.

Соответствующие предложения обнародовал еще в начале года заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. По его словам, РЖД считают необходимым выделить нападение на персонал железнодорожного транспорта в отдельную статью Уголовного кодекса. За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья персонала, предлагалось предусмотреть штраф до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы до двух лет. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья персонала, РЖД предлагали предусмотреть наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо принудительных работ до пяти лет. Инициатива связана с ростом количества случаев нападения на персонал на 27% в 2019 году.

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