Модернизацию БАМа и Транссиба в 2021-2024 годах осуществят за счет средств РЖД

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2021-2024 годах планируется осуществить за счет собственных средств РЖД. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра транспорта Владимир Токарев.

"Напомню, что, согласно паспорту проекта, в 2015-2020 годах на модернизацию Восточного полигона планировалось выделить 150 млрд рублей, 60,5 млрд рублей решено выделить в 2020 году. В период до 2024 года проект реализуется уже за счет РЖД", - отметил он.

Токарев подчеркнул, что РЖД в этом году столкнулись с существенным сокращением перевозки грузов и, как следствие, падением прибыли. Принят "стресс-сценарий" инвестиционной программы компании на 2020 год. Объем средств, которые предусмотрены в инвестпрограмме РЖД для реализации проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, при этом даже увеличен на 1,5%.

"Приоритеты остались прежними - это те проекты, которые входят в план, в том числе "Транссиб за 7 суток", модернизация Восточного полигона, развитие подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, Московский транспортный узел", - заключил замглавы Минтранса.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.