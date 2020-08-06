Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.

"Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда первый поезд отправится по магистрали.

По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута на первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации, в 2031 году.

Пассажир не заставит себя ждать

"Москва - Санкт-Петербург является одним из самых популярных направлений для поездок на железнодорожном транспорте. На протяжении прошлого года наблюдался устойчивый рост объемов перевозок - 104% к уровню 2018 года. Направление осталось востребованным и в начале 2020 года. Динамика перевезенных пассажиров по данному маршруту поездами дальнего следования за январь - февраль 2020 года составила 105%", - продолжил Токарев.

Снижение объемов пассажирских перевозок в период с марта по июнь является следствием ограничительных мер, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Замглавы Минтранса добавил, что, согласно имеющимся расчетам, уже на четвертый год эксплуатации ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом пассажиропоток суммарно составит 23,3 млн человек, динамика пассажиропотока при этом оценивается в среднем в +1,7% в год, и это "серьезные показатели".

Грузы поедут свободнее

Токарев напомнил, что ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет предназначена для пассажирских перевозок, не грузовых.

"График движения высокоскоростных поездов, который позволит удовлетворить спрос со стороны пассажиров, а также ряд технических особенностей, не позволят использовать магистраль для грузовых перевозок. Однако стоит отметить, что при вводе ВСМ будет высвобожден главный ход Октябрьской железной дороги. Станет возможным его использование для перевозок высокодоходных грузов в сообщении Москва - порты Санкт-Петербурга. Аналогичная ситуация складывается с Центральным и Петербургским транспортными узлами", - рассказал он.

Таким образом, строительство и ввод в эксплуатацию выделенных путей высокоскоростной магистрали приведет к увеличению пропускной способности существующей инфраструктуры, заключил замминистра транспорта.

ВСМ в России

Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году, ранее говорил ТАСС Токарев. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценивали в 1,5 трлн рублей, говорил в июне 2019 г.ода занимавший тогда должность вице-премьера РФ Максим Акимов.