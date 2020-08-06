Проект строительства дороги "Обход Хабаровска" дофинансируют на 1,8 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Хабаровский край получит 1,8 млрд рублей на реализацию проекта строительства дороги в обход Хабаровска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

В июне вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал работу строительного блока правительства Хабаровского края над инфраструктурными объектами в регионе.

"Важный транспортный проект, который позволит вывести транзитные грузовые потоки за пределы краевой столицы и разгрузить центральные улицы города - "Обход Хабаровска". Регион получит на ускорение реализации проекта 1 млрд 800 млн рублей. Это позволит к концу текущего года обеспечить показатели готовности трассы на уровне 73,5% и завершить работы на объекте в 2021 году", - приводятся в сообщении слова и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Прохорова.

Средства поступят из федерального бюджета.

Дорога в обход Хабаровска - крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке, реализуемый на условиях государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение по нему сроком на 15 лет в декабре 2016 года подписали правительство края и региональная концессионная компания (консорциум Газпромбанка и производственной строительной фирмы "ВИС"). Строительство дороги началось в 2017 году, сдать ее планировали осенью 2020 года.

Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, пропускная способность составит до 25 тыс. автомобилей в сутки.

Генеральный директор ООО "Национальные транспортные концессии" (транспортный субхолдинг Группы "ВИС", представитель концессионера - Региональной концессионной компании) Павел Овчинников ранее в июне сообщал ТАСС, что сроки сдачи дороги перенесены из-за сильного паводка в регионе, который произошел в 2019 году. Массовое подтопление территорий тогда значительно ограничило проведение строительных работ. По его словам, 27-километровая дорога готова на 60%. Общая стоимость капитальных затрат по строительству дороги "Обход Хабаровска" составляет 46,2 млрд рублей, при этом более 36% этой суммы - собственные и привлеченные средства группы "ВИС". Финансовым партнером проекта выступает Газпромбанк. Около 29 млрд рублей будет профинансировано за счет капитального гранта, включающего средства федерального (18,8 млрд рублей) и регионального (10,7 млрд рублей) бюджетов.