Выручка "Вымпелкома" по МСФО за II квартал сократилась на 9,7%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам второго квартала 2020 года сократилась на 9,7%, до 65,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA компании в России за II квартал 2020 года сократился на 20%, до 25,7 млрд рублей. Мобильная сервисная выручка "Вымпелкома" за II квартал сократилась на 9,8% и составила 51,4 млрд рублей Сервисная выручка в фиксированном сегменте увеличилась на 8,9%, до 9,2 млрд рублей. Капитальные затраты без учета лицензий выросли на 0,1% и достигли 19,6 млрд рублей.

Во втором квартале выручка "Вымпелкома" от мобильной передачи данных увеличилась на 4,9%, до 16,2 млрд рублей.

Показатель средней выручки на одного абонента (ARPU) в мобильном сегменте сократился на 4,6%, до 332 рублей.

В первом полугодии 2020 года выручка "Вымпелкома" показала снижение на 6,2%, до 132,9 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 14,6% и равняется 53,9 млрд рублей. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 7,1% - до 103,9 млрд рублей, а в фиксированном сегменте - выросла на 8%, до 18,3 млрд рублей. Капитальные затраты без учета лицензий в первой половине 2020 года сократились на 14,4% и составили 31,6 млрд рублей.

"Финансовые результаты II квартала обусловлены как влиянием коронавирусных ограничений - сокращением продаж в два раза из-за временно закрытых офисов и падением трафика посетителей в период самоизоляции, падением выручки от роуминга на 90% - так и наличием исторических негативных трендов, в частности отрицательной динамикой абонентской базы. Текущая ситуация ускоряет необходимость глобального разворота в долгосрочных и краткосрочных планах компании. Наши главные фокусы: улучшение клиентского опыта через прозрачные тарифы и сервисы, продолжающаяся техническая модернизация сети, развитие цифровых каналов обслуживания", - отметил генеральный директор "Вымпелком" Александр Торбахов.