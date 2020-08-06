"Аэрофлот" планирует провести допэмиссию на 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует провести допэмиссию акций для пополнения уставного капитала компании минимум на 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам собрания совета директоров.

"Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории: 1,7 млрд штук", - говорится в сообщении. Отмечается, что номинальная стоимость акций составляет один рубль.

Более того, совет директоров одобрил решение о максимальном увеличении уставного капитала на 1,95 млрд рублей. В сообщении отмечается, что совет директоров компании сам установит цену размещения дополнительных акций на уровне "не ниже нижней границы стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО "Аэрофлот", подготовленного независимым оценщиком, не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций".