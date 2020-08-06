Эксперт считает, что на Камчатке ежегодно растет спрос на судоводителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Потребность судоходных компаний Камчатки в молодых специалистах-судоводителях с каждым годом растет, несмотря на то, что практически 100% выпускников этих специальностей работают по профессии. Об этом сообщил ТАСС в четверг заведующий кафедрой "Энергетические установки и электрооборудование судов" Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) Олег Белов.

Ежегодно КамчатГТУ набирает на бюджетные места, выделенные факультету судовождения, порядка 15 человек. Однако успешно оканчивают вуз лишь около половины из них.

"Все-таки эта специальность своеобразная и сложная: 5,5 лет ребята учатся, не менее полутора лет из них проводят в море. Поэтому даже небольшой дефицит кадров наблюдается - потребность компаний в квалифицированных судоводителях только растет, и выпускников наших забирают сразу после получения диплома. Так что процент трудоустройства у нас очень высокий", - сказал Белов.

Он добавил, что будущие судоводители для получения "морских документов" должны провести на плавсредствах не менее года во время обучения в вузе. Студенты КамчатГТУ проходят производственные практики на парусных судах "Паллада" и "Седов", которые совершают кругосветные экспедиции, а также на судах рыболовецких компаний полуострова.

На Дальнем Востоке непрерывно растет число рыболовных и краболовных судов. Так, ранее крабодобывающие предприятия макрорегиона, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо судов, которые построят Находкинский и Хабаровский судостроительные заводы, еще пять краболовов спустит на воду судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье. Компании, ставшие резидентами Свободного порта Владивосток, планируют до 2025 года построить еще десять краболовных судов. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий.