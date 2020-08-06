Ozon и "Автомир" запускают первые онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс

МОСКВА, 6 августа./ТАСС/. Дилер "Автомир" и онлайн-ретейлер Ozon запускают первые продажи автомобилей через маркетплейс в России, говорится в сообщении компании.

"Автомир" и Ozon запускают совместный проект по продаже автомобилей в интернет-магазине ozon.ru", - говорится в сообщении дилера. - Первоначально "Автомир" будет представлен на Ozon 14 автомобильными брендами, среди которых около 100 различных моделей и модификаций, - Citroen, Ford, Haval, Hyundai, Geely, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki и Volkswagen".

На этапе запуска продажи новых автомобилей будут осуществляться в Москве и Московской области. При этом Ozon будет выступать в качестве "витрины", а исполнение заказов, включая передачу автомобиля клиенту, остается за "Автомиром".

Так, пользователь, выбрав понравившийся автомобиль из списка, может зарезервировать его на сайте, заполнив форму электронной заявки. При этом, если продавец подтверждает статус того, что автомобиль свободен и находится "в продаже", то реализация должна проходить по условиям рекламного предложения, отраженного на странице Ozon. "Таким образом, уникальность проекта состоит в том, что реализация автомобилей будет происходить по фиксированной для покупателя цене", - пояснили в "Автомире".

"Наши клиенты с удовольствием приобретают на нашей площадке не только товары повседневного спроса, товары для дома, книги, но и автотовары - очевидно, что среди миллионов наших лояльных клиентов есть и множество автомобилистов, реальных или потенциальных. Запуск продаж автомобилей выводит площадку на новый уровень - теперь мы даем возможность клиентам, не выходя из дома, выбрать автомобиль необходимой комплектации и, поскольку под их заказ бронируется реальный автомобиль, они могут быть полностью уверены, что получат именно то, что выбрали по фиксированной цене", - сообщила директор по развитию бизнеса в Ozon Анна Карпова, слова которой приводит пресс-служба онлайн-ретейлера.

Группа компаний "Автомир" - одна из крупнейших игроков на российском авторынке. В ее дилерском портфеле - 20 автомобильных брендов: Audi, Infiniti, Nissan, Mazda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Hyundai, KIA, Suzuki, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Datsun, Renault, Citro n, Lada, Haval, Geely, Шевроле Нива.