Операторы могут создать СП по расчистке частот для 5G до конца года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Большая четверка" операторов связи может сформировать совместное предприятие для расчистки частот для 5G в этом году, заявил в интервью РБК гендиректор "Билайна" Александр Торбахов.

"Процесс юридического согласования был долгим и сложным, но эта работа практически завершена. Думаю, в этом году СП будет сформировано и будет готово начать расчистку частот. Сколько времени займет эта работа, сейчас не берусь оценивать, но это годы", - рассказал он.

При этом, говоря о перспективах получения операторами желаемых частот для 5G в так называемом золотом диапазоне (3,4-3,8 ГГц), которые сейчас используют только силовые ведомства, Торбахов считает, что шансы у компаний найти консенсус с властями есть. "Учитывая исторический опыт при запуске технологий предыдущих поколений, взаимоприемлемые решения всегда находятся. Пройдет какое-то время, появится новая информация у лиц, принимающих решения, мы поймем, что отстаем от мира, и неминуемо к этому вопросу вернемся", - отметил он.

В декабре 2019 года "большая четверка" операторов подписала соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G. В рамках соглашения компании прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора.

СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.