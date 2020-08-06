Россельхознадзор за время продэмбарго уничтожил 36,17 тыс. тонн санкционной продукции

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора за время действия продовольственного эмбарго уничтожили 36,17 тыс. тонн санкционной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"С момента вступления в силу указа президента РФ от 29 июля 2015 г. "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" Россельхознадзором выявлено и уничтожено 36,17 тыс. т запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. т растительной и 1,23 тыс. т животноводческой", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что за семь месяцев 2020 года Россельхознадзором выявлено и уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 1,87 тыс. тонн растительной и 23,7 тонн животноводческой. Как пояснили в Россельхознадзоре, растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны - члены ЕАЭС.

Что касается животноводческой продукции, то организация временных контрольных ветеринарных пунктов позволила Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, поставка продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия в августе 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.