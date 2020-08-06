Резидент ТОР "Забайкалье" начал поставки гранул для отопления социальных объектов

ЧИТА, 6 августа. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" - компания "Группа инновация" - начал поставки топливных пеллет для отопления социальных объектов региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Компания "Группа инновация" в мае запустила в Чите производство пеллет, став первым резидентом ТОР "Забайкалья", который реализовал свой проект.

"[Резидент] выиграл торги на поставку пеллет для отопления здания поисково-спасательной службы региона. Раньше здание отапливалось углем. В прошлом году руководство службы приняло решение о переходе на автономное отопление", - говорится в сообщении. По словам генерального директора предприятия Леонида Кузьмицкого, в здании службы установлен котел мощностью 100 киловатт российского производства.

Завод прошел сертификацию в швейцарской лаборатории SGS и получил отчет о соответствии пеллет высшему классу качества. "Это один из якорных резидентов ТОР. За короткий период инвестор создал новое производство, вложив в экономику региона 55 млн рублей, и создал 16 рабочих мест. Спрос на такое экологическое биотопливо растет. Поэтому, думаю, предприятие будет масштабировать свою деятельность", - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, слова которого приводит пресс-служба.

В дальнейшем инвестор планирует построить новые цеха, масштабировать производство и выйти на экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, 1 августа 2019 года объявил о создании в Забайкальском крае территории опережающего развития. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Площадь ТОР составляет 5,3 млн га, она размещена на территориях 23 муниципальных образований и двух городских округов Забайкальского края. Резиденты территории за год вложили в свои проекты 19 млрд рублей инвестиций.