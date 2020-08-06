{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту еще на 5,7 млрд рублей

Объем валюты, проданной Банком России с расчетами 4 августа, составил 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 августа на сумму 5,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 августа, составил 5,8 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 92 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Половина сотрудников российских компаний считает эффективной работу руководства в пандемию
По данным опроса, 61,7% респондентов рассказали, что их начальство контролирует работу посредством рабочих совещаний и встреч
Читать полностью