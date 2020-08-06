Единый газовый оператор будет отвечать за подключение газа к участку потребителя

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Единый оператор по газификации российских регионов, идею создания которого предложило Минэнерго, будет отвечать за подключение газа непосредственно к участкам конечных потребителей. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал заместитель главы министерства Павел Сорокин.

"В соответствии с новыми правилами, которые планируется принять, он [оператор] должен будет довести газ непосредственно до участка каждого потребителя. То есть потребитель при желании должен иметь возможность подключиться", - сказал он.

Новый порядок газификации не должен привести к росту тарифов, заверил Сорокин. "Тарифная политика - это отдельный элемент, обсуждаем это с ФАС и другими органами, чтобы увеличение было в пределах нескольких процентов максимум, если оно вообще будет, мы постараемся уложиться в инфляцию", - сообщил он. При этом Минэнерго предлагает сохранить возможность льготного подключения для большей части потребителей.

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". В настоящее время уровень газификации в России составляет около 70%. Согласно поручениям необходимо довести этот показатель до 83%. При этом предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителя.

В связи с этим в настоящее время Минэнерго прорабатывает вопрос с регионами по составлению топливно-энергетического баланса, который определит потребность каждого региона в газе.