Половина сотрудников российских компаний считает эффективной работу руководства в пандемию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более половины (54,9%) сотрудников российских компаний уверены, что действующая модель управления помогла их компании остаться на плаву в условиях пандемии, показал опрос разработчика программного обеспечения для управления бизнесом "Мегаплан".

"Почти 55% участников нашего опроса признались, что считают модель управления компанией, выбранную своим руководителем в пандемию, эффективной. При этом 43,9% респондентов отметили, что их устраивает существующая модель управления в компании, но руководству есть что улучшить. Так, около 25% отметили, что начальник постоянно вмешивается в рабочие процессы (пишет или звонит с контрольными проверками), а 11,2% вынуждены согласовывать с начальством каждое действие. Все это говорит лишь о слабости руководства: отсутствии погружения в жизнь компании, прозрачности процессов и правильной постановки задач. Утешает только то, что почти треть опрошенных все же отметили, что контроль в их компаниях ведется с помощью программ для организации рабочих процессов", - комментирует генеральный директор "Мегаплана" Сергей Козлов.

Большинство опрошенных (79,4%) считают, что руководитель обязан быть в курсе происходящего в компании, однако участвовать в работе подчиненных должен только в случае возникновения проблемных ситуаций. Почти четверть сотрудников (22,9%) убеждены, что в методах управления начальства необходима авторитарность. Но абсолютное большинство (около 60%) респондентов считают, что жесткие методы управления должны применяться реже.

61,7% респондентов рассказали, что их начальство контролирует работу посредством рабочих совещаний и встреч. О том, что их работа никак не контролируется начальством, рассказали 6,2% респондентов. А 58,8% опрошенных признались, что руководитель перекладывает свою работу на подчиненных.

Чуть менее половины опрошенных сотрудников (48,5%) ответили, что им предоставлено достаточно свободы в принятии решений при выполнении рабочих задач, а 35,8% респондентов утверждают, что им приходится советоваться или координировать свои действия с руководством.

Опрос был проведен с 30 июля по 4 августа среди 1 376 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.