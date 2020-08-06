Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск курс доллара находился на уровне 72,84 рубля (-0,06%), евро рос до 86,5 рубля (+0,07%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,19% и достиг 2998,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,07%, до 1296,2 пункта.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2998,3 пункта (+0,18%), а индекс РТС - на уровне 1299,11 пункта (+0,3%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,18% - до $45,41 за баррель. Нефть сорта WTI увеличилась на 0,24% и торгуется на уровне $42,53 за баррель.