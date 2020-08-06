Роспотребнадзор предлагает запретить совместную перевозку продуктов и бытовой химии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект санитарно-эпидемиологических требований по предоставлению услуг населению. В нем предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые содержат в составе чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в четверг.

"При совместной перевозке может произойти контаминация - загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта увеличивается в несколько раз.

Запрет на перевозку пищевых продуктов совместно с непродовольственными товарами был снят постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 апреля этого года.