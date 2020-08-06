Россия за время продэмбарго снизила импорт продовольствия на треть

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия за время действия продовольственного эмбарго снизила импорт продовольствия на треть. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть - с $43,3 млрд в 2013 году до $30 млрд в 2019 году", - отмечается в сообщении.

В частности, импорт свинины сократился почти в десять раз - если в 2013 году страна импортировала это мясо на $2,6 млрд, то в 2019 году уже всего на $270 млн. По мясу крупного рогатого скота импорт снизился в 2,5 раза, с $3,2 млрд до $1,3 млрд, птицы - практически в два раза, с $911 млн до $410 млн, овощей и молочной продукции - на треть. Ввоз томатов сократился на 42,1% с $1,1 млрд до $639 млн, яблок и груш - на 50,8% с $1,2 млрд до $586 млн.

Как отметили в Минсельхозе, развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.

В министерстве также напомнили, что за прошедшие шесть лет значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК. В 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей, а в 2019 году объем финансирования составил 311,5 млрд рублей. В том числе благодаря этим мерам в России наблюдается существенный рост производства основных видов продукции растениеводства - зерновых (с 92,4 млн тонн в 2013 году до 121,2 млн тонн в 2019 году), сахарной свеклы (с 39,3 млн тонн до 54,4 млн тонн), сои (с 1,5 млн тонн до 4,4 млн тонн), овощей в зимних теплицах (с 538 тыс. тонн до 1,14 млн тонн), плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (с 678 тыс. тонн до 1,18 млн тонн) и других культур, отмечается в сообщении.

Говоря о животноводстве, в Минсельхозе отметили, что производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло с 3,6 млн тонн в 2013 году до 5,03 млн тонн в 2019, производство птицы - с 5,2 млн тонн до 6,7 млн тонн. "Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала одним из драйверов российской экономики. По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала даже со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отношения к АПК", - отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Рост производства

По данным Минсельхоза, за 2014-2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов - 131%, напитков - 105%. По итогам текущего года ожидаемый рост производства в сельском хозяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов - 135,3%, напитков - 108,1%, а в целом по АПК - 125,1%. В Ведомстве считают, что "действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях".

По словам Патрушева, важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. "Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных, в том числе высокотехнологичных областей", - отметил глава Минсельхоза.