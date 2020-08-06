Строительство транспортно-пересадочного узла в Можге закончат к весне 2021 года

ИЖЕВСК, 6 августа. /ТАСС/. Работы по строительству нового транспортно-пересадочного узла в городе Можга республики Удмуртия планируют завершить к маю 2021 года, завершающим этапом станет благоустройство привокзальной площади, сообщил в четверг глава города Михаил Трофимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На данный момент продолжается возведение здания вокзала. В осенне-зимний период планируется осуществить отделочные работы. В мае 2021 года завершающим этапом будет выполнено благоустройство привокзальной территории", - сообщил Трофимов.

Строители начали возводить транспортно-пересадочный узел совместно с Горьковской железной дорогой (ГЖД) в апреле 2020 года. Комплекс объединит под одной крышей автостанцию и железнодорожный вокзал и станет точкой пересечения двух ключевых дорог: ГЖД и автомагистрали. Новое здание вокзала будет располагаться с противоположной стороны от действующего, чтобы совместить его с городской автостанцией.

Ранее премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщал, что Можга станет первым городом республики, в котором построят новый транспортно-пересадочный узел с современным вокзалом, за последние 10 лет. Стоимость работ составит около 300 млн рублей.