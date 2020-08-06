"Русгидро" в 2021 году планирует ввести новую ветроустановку на Камчатке

ТАСС, 6 августа. Компания "Южные электрические сети Камчатки" (входит в группу "Русгидро") построит в поселке Усть-Камчатск новую ветроэнергетическую установку мощностью 300 кВт. Об этом говорится в сообщении компании.

Установка будет построена с учетом опыта эксплуатации ветроэлектростанций в Тикси (Якутия) и в самом Усть-Камчатске, где с 2013 года эксплуатируются четыре ветроэнергетических установки суммарной мощностью 1175 кВт. Это позволяет ежегодно экономить около 550 т дизельного топлива. Ввод новой ветроэнергетической установки на Камчатки обеспечит дополнительную экономию около 110 т дизельного топлива в год.

Оборудование для новой ветроустановки произвела японская компания Komaihaltec. Его доставят на Камчатку в августе 2020 года. Ввод энергообъекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

К настоящему времени на территории Дальнего Востока дочерние компании "Русгидро" ввели в эксплуатацию 22 солнечные электростанции и пять ветроэлектростанций.