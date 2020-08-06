{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.

"Регулятор предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций", - указывается в сообщении.

Теги
Россия
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Росприроднадзор: "Норникель" еще не назвал сумму возмещения ущерба от разлива топлива
В ведомстве также отметили, что от компании на эти цели "не поступило ни одного рубля"
Читать полностью