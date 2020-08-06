ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор: "Норникель" еще не назвал сумму возмещения ущерба от разлива топлива

В ведомстве также отметили, что от компании на эти цели "не поступило ни одного рубля"

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