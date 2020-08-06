ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
"Регулятор предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций", - указывается в сообщении.