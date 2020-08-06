Опрос: большинство работающих не собираются переводить трудовую книжку в электронный вид

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заявление на перевод трудовой книжки в электронный формат написал каждый шестой сотрудник. Однако 53% утверждают, что не будут переходить на данный формат, свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob.

"Более половины сотрудников (53%) утверждает, что не будет переводить трудовую книжку в электронный формат. Основные опасения россиян вызваны вопросами защиты персональных данных и сохранности информации", - говорится в исследовании. Отмечается, что чаще всего на нововведение откликаются россияне 25-34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. рублей (по 19% из них уже написали заявление).

Кроме того, как показало исследование, в декабре 2019 года перевести трудовую книжку в электронный формат хотел каждый третий. По факту же заявление о переходе написали 16% работающих россиян, еще 14% планируют сделать это. 17% затрудняются принять решение.

Исследование проводилось с 28 июля по 3 августа в 332 населенных пунктах. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, имеющие официальную постоянную работу.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно ему, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.