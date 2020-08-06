Экс-замминистра связи Исмаилов назначен советником гендиректора "Билайна"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Гендиректор "Билайна" Александр Торбахов подтвердил, что бывший замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов перешел на работу в компанию в качестве советника. Сейчас в компании обсуждается его перевод на другую должность, рассказал Торбахов в ходе телефонной конференции в четверг.

На заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 13 июля Исмаилов выступал от имени "Билайна", однако в пресс-службе компании не стали комментировать вопрос о том, в какой должности бывший замминистра представлял оператора.

"Он работает советником, идет согласование назначения его на другую должность. Когда согласование будет получено, мы о его назначении объявим", - сказал Торбахов, отвечая на вопрос о назначении Исмаилова, в том числе на должность президента "Билайна", которая сейчас вакантна.

В апреле 2020 года сразу после назначения новым гендиректором "Билайна" Александра Торбахова "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что Исмаилов займет в компании должность президента, сменив на этом посту Александра Крупнова. Тогда оператор также не комментировал эту информацию.

Сейчас в разделе "Менеджмент" на официальном сайте оператора информация как о Крупнове, так и о том, кто занимает должность президента, отсутствует. Согласно уставу "Вымпелкома", президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. В 2019 году возглавил компанию "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.