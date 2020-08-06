Экс-владельцы Бинбанка и "Открытия" стали соответчиками по иску на $700 млн

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Банк "Траст" подтвердил информацию о том, что экс-владелец Бинбанка Михаил Шишханов, бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Вадим Беляев и основной акционер Евгений Данкевич стали соответчиками по иску "Траста" и банка "ФК Открытие" о мошенничестве на $700 млн в Высоком суде Лондона. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка.

Банк "Траст" в 2019 году подал в Высокий суд Лондона иск к бывшему владельцу O1 Properties Борису Минцу и троим его сыновьям - Игорю, Дмитрию и Александру Минцам на $700 млн. Исковые требования были связаны со сделками, заключенными накануне санации банка "ФК Открытие" и "Рост банка". В августе 2017 года банки приобрели облигации О1 Груп Финанс на сумму около 57 млрд рублей со сроком погашения в 2032 году и без выплат купона.

Ранее о том, что бывшие топ-менеджеры банков стали соответчиками по этому иску сообщало издание РБК со ссылкой на юридический портал Law360.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов, консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, "Траст" получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.