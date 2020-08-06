В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Роскачество исследовало винный рынок России и выяснило, что самыми популярными странами-поставщиками этой продукции являются Италия, Испания и Грузия. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении организации.

"Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин (вина, которые не являются игристыми - прим. ТАСС): Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова", - отмечается в сообщении.

Среди наиболее популярных стран-поставщиков игристых вин Роскачество называет Италию (75%), Испанию, Францию, Абхазию и Португалию. Лидеры по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов), по данным организации: Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%). Как сообщили эксперты, в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году вошли четыре вида столовых вина из Абхазии - "Лыхны", "Апсны", "Псоу" и "Чегем". Лишь третью строчку заняло сладкое игристое вино Martini Asti.

По данным экспертов, импортного вино защищенного географического указания (ЗГУ) занимает в общем объеме поставок порядка 26%. Что касается вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП), в пятерке лидеров вино из Испании "Маркиз де Карано", второе и третье место занимают вина из Грузии под маркой "Киндзмараули", на четвертой строчке итальянское "Пино Гриджио", на пятой вновь Испания - "Маркиз де Консуэнда".

Среди крупнейших стран-поставщиков лидером по стоимости ввозимого в Россию вина является Франция (чуть больше $4 за литр), на втором месте Грузия ($3,19), а самое дешевое вино в Россию поставляет Молдавия (средняя стоимость литра порядка $1,7). С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России, отметили в Роскачестве. По данным организации, у потребителей остается большой интерес к импортному вину.

В 2020 году Роскачество впервые запускает специальный проект по исследованию вин, импортируемых в Россию. Бренд-лист для закупки составлялся по материалам аналитического исследования "Нацдоклад". Для исследования были закуплены 120 наименований тихих и игристых импортных вин с защищенными географическими индикаторами, а также столовых вин. В него вошли позиции-лидеры по объему ввоза в Российскую Федерацию в 2019 году (в литрах).

Исследуя импортное вино, дегустаторы "Винного гида России" будут пробовать его вслепую - они не будут знать, где импортное, а где российское вино. Исследование будет проходить в единственной аккредитованной сенсорной лаборатории завода "КиН".